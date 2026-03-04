IGUALTAT
Contra l’antifeminisme en xarxes
Campanya centrada en els fenòmens que enalteixen els rols de gènere tradicionals i reivindiquen el retorn de la dona a l’esfera domèstica. Reivindicació de la conquesta de drets
La campanya institucional del Govern central per al 8M, Dia Internacional de les Dones, té com a lema aquest any Dones d’alt valor. No deixarem que el passat avanci. Se centra en fenòmens potenciats a través de les xarxes socials com el de les tradwives, que enalteixen rols de gènere tradicionals i reivindiquen el retorn de la dona a l’esfera domèstica, o les que s’han denominat com dones d’“alt valor”, que promouen una feminitat lligada a la submissió i a la dependència de l’home. La ministra d’Igualtat, Ana Redondo, va defensar que la campanya, protagonitzada per l’actriu Ángela Molina, pretén reconèixer “tot l’avenç feminista” aconseguit fins a la data.
Sobre els missatges que circulen actualment a les xarxes socials, la secretària d’Estat d’Igualtat i per a l’Erradicació de la Violència contra les Dones, María Guijarro, va assenyalar que “són discursos ben embolicats. Apel·len a la tradició, a l’estètica, a la normalitat, però el que venen és obediència. El que busquen és retrocés”.
Mentrestant, un informe d’Igualtat presentat ahir assenyala que el 70% de les denúncies en canals especialitzats corresponen a violència digital contra les dones. Un fenomen que afecta sobretot dones amb veu pública com polítiques, periodistes i activistes. Els atacs solen ser sexistes i centrats en l’aparença, no en les seues idees, i sovint condueixen a l’abandó de l’espai digital per part d’elles. Entre altres xifres, l’informe destaca que el 80% de les joves ha patit violència digital. Per la seua part, el Govern va aprovar la declaració institucional del 8M, que reivindica el llegat històric del moviment feminista, reconeix els drets conquerits gràcies a la lluita col·lectiva de les dones i expressa el compromís amb la igualtat efectiva entre homes i dones.
Activisme, art i saviesa ancestral, entre els actes previstos
L’activista Desirée Bela-Lobedde Boleche protagonitzarà avui l’acte central del 8M a la UdL amb una conferència al campus de Cappont. Una exposició sobre treballadores de serveis essencials, una lectura de poemes i jocs de taula són altres activitats. Mentrestant, Solsona i el Solsonès reivindiquen la saviesa ancestral femenina amb una desena d’actes fins al 12 d’abril. Mentrestant, l’Espai Cavallers inaugurarà divendres l’exposició Visions en femení i diumenge s’obrirà la mostra La màgia de l’art femení. Vint dones, vint artistes, vint arbequines, al celler Vinya els Vilars.
Nou de cada deu professionals dels geriàtrics són dones
El baròmetre de paritat de gènere de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, presentat ahir, assenyala que gairebé 9 de cada 10 professionals del sector de l’atenció a les persones grans en situació de dependència són dones, mentre que els homes representen poc més del 10% de les plantilles. Mentrestant, les dones representen el 41% de les direccions generals i arriben fins al 85% de les direccions de centre. Així mateix, prop del 70% de les persones usuàries també són dones. L’entitat va reafirmar el seu compromís per continuar impulsant mesures, formació i bones pràctiques que ajudin a reduir les bretxes existents i “garantir que el lideratge femení es reflecteixi en tots els nivells de les organitzacions”.