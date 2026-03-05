SEGURETAT
Projecte per dissenyar un nou casc per a castellers
Col·laboració de la Coordinadora de Colles amb l’hospital Sant Joan de Déu. També per crear un protector facial
La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya impulsa el desenvolupament d’un nou casc casteller amb l’assessorament de l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El projecte, en col·laboració amb l’empresa murciana NZI, vol millorar la protecció dels nens i nenes i crear un futur protector facial compatible amb el casc actual, amb la previsió de presentar els primers prototips a la tardor. La iniciativa, que va començar a desenvolupar-se el desembre del 2024, té com a objectiu actualitzar i optimitzar el model de casc casteller actual i avançar “cap a una versió millorada que pugui ser utilitzada per enxanetes, acotxadors i dosos”. L’hospital Sant Joan de Déu participa en el desenvolupament a través de diversos departaments tècnics i metges amb tecnologia 3D. Paral·lelament, la iniciativa preveu el disseny d’un protector facial per ampliar la cobertura en zones sensibles com el front, el nas i els pòmuls. Des del desembre passat, la coordinadora i l’hospital treballen en el disseny final i en l’optimització de les talles, amb la previsió de presentar els primers prototips la tardor que ve. La coordinadora destaca que des de fa 20 anys el casc ha estat “una eina clau” en la prevenció de les lesions i assenyala que segons l’informe de sinistralitat anual presentat per l’entitat el 2025 es va registrar la temporada amb menys lesions greus o potencialment greus.