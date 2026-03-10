La guerra a Orient Mitjà precipita reubicacions i canvis de destins de vacances
Les agències de viatges admeten més preguntes dels clients a les portes de la campanya de Setmana Santa
La guerra a l'Orient Mitjà precipita reubicacions i canvis de destins de vacances, en afectar de ple el Golf Pèrsic, per on passa el 35% del trànsit aeri entre Europa i Àsia. Les reubicacions opten principalment per vols directes des d’altres ciutats europees, fent servir especialment el hub d’Istanbul o els corredors del pol nord. Les agències han tingut "poques cancel·lacions" per viatges futurs, però sí que han hagut de posposar viatges i fer canvis de destins. De fet, segons ha assegurat la patronal del sector ACAVe, operen amb "normalitat" a països com Egipte i insisteixen que "no hi ha motiu" per no viatjar. "No estem parlant d’un problema de seguretat com d'un problema de mobilitat", ha dit el seu vicepresident, Jordi Viñolas.
Davant la situació complexa amb tres hubs de connexió tancats o amb volts molt restringits -Dubai, Doha i Abu Dhabi- des de les agències de viatges estan "centrats" en "ajudar els viatgers afectats que passaven per aquestes rutes a donar-los alternatives", facilitant el canvi de destinacions o reemborsaments.
Per fer-ho, estan intentant "reubicar" la gent a través d'altres corredors ja sigui via vols directes des d'Europa cap a l'Àsia en aeroports de capitals europees, via aerolínies xineses que poden passar per l'espai aeri rus o bé per Estambul. "Les companyies aèries estan fent un esforç per intentar obrir els espais tan aviat com sigui possible", diu el vicepresident de l’associació.
Segons diu, els professionals de les agències de viatges no s'estan trobant amb gaires cancel·lacions i, però sí que han crescut les consultes. "La gent, com és lògic, és ve a informar, i s'acosten a les nostres oficines més per això més que per cancel·lar", insisteix Viñolas.
De moment, el principal "hàndicap" són les vacances de Setmana Santa, tot i que les agències treballen amb el mateix escenari de cara a les d'estiu davant la incertesa de fins quan s'allargarà la situació. Pel que fa als viatges als Estats Units, Viñolas diu que no estan percebent tampoc que hi hagi voluntat de modificar-los o cancel·lar-los. "No notem aquesta por", afirma.
Drets dels passatgers
Els passatgers tenen una sèrie de drets, sobretot els que s'han quedat en aeroports que no han pogut tornar. Les companyies aèries els han de donar el dret d'assistència, diu Sergi Giménez, soci d'Augusta Abogados especialitzat en dret aeronàutic, a l'ACN. Aquest dret implica oferir allotjament i menjar "mentre duri la situació de crisi", per aquest motiu "no hi ha un límit temporal".
En el cas que una aerolínia no compensi les despeses, la recomanació del lletrat és "guardar els tiquets" perquè l'empresa ha de "tornar aquests diners".
L'altre dret disponible és el rerouting, que permet demanar fer el trajecte "per una altra via, quan és possible, i si no, com a mínim, que se'ls tornin els diners del bitllet que no han pogut volar".
El dret que en aquest cas no aplicaria, explica Giménez, és el dret a la compensació, quan els passatgers poden reclamar una compensació econòmica. En aquest cas, "queda exclòs" perquè la situació es pot qualificar de "circumstàncies extraordinàries". Giménez creu que una "guerra segurament és quasi el més extraordinari que et pots trobar".
"Un problema de mobilitat"
El vicepresident d’ACAVe ha enviat un missatge de "calma" i prudència davant de la situació complexa. "No es poden posar tots els destins al mateix sac. És a dir, així com per exemple un americà ha de continuar venint a Europa encara que hi hagi una guerra a Ucraïna, per exemple, nosaltres podem anar tranquil·lament a alguns països de l'Orient Mitjà, que estan operant amb absoluta normalitat, com pot ser Egipte, un dels destins preferits de Setmana Santa", insisteix. "En aquest moment, no estem parlant tant d'un problema de seguretat com d'un problema de mobilitat", afegeix. Amb tot, remarca el paper que juguen les agències de viatges en contextos com l'actual. "Comprar un bitllet és fàcil, però gestionar una situació de canvis en un moment de conflicte com l'actual és complex i aquí és on les agències aportem el nostre valor", insisteix. "La majoria dels destins estan operant amb normalitat i aquesta és la sensació que hem de transmetre", afegeix.
L'advocat d'Augusta Abogados considera que el problema existent és que la situació "és volàtil" i per aquest motiu, si un passatger decideix renunciar acabaria perdent els diners, perquè el dret a cancel·lar el vol com a passatger no hi és.
Giménez recomana seguir "monitorant la situació i tenir preparada alguna solució alternativa" perquè les mateixes companyies aèries estan "reaccionant a molt curt termini", i per aquest motiu "és complicat fer recomanacions".