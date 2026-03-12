Els camps en flor d'un poble de Lleida, recreats dins del popular videojoc Minecraft
Un mapa representa el territori i els camps de presseguers d'Aitona en plena floració
Aitona estrena aquest any una nova experiència dins del projecte dels arbres florits: Fruiturisme Aitona Egames, una iniciativa que permetrà viure la floració des d’una perspectiva digital i interactiva pensada per al públic jove. Per primera vegada el municipi apareixerà recreat dins del videojoc Minecraft mitjançant un mapa que representa el territori i els camps de presseguers en plena floració. L’activitat es desenvoluparà en l’Edifici Multifuncional on s’instal ·larà la zona d’Egames. L’accés a l’espai i totes les activitats seran gratuïts.
D’altra banda, la localitat rebrà aquest dijous la visita del cònsol del Japó i de l’ambaixador de Corea en el marc de la floració. III Fòrum Floració D’altra banda, Aitona serà l’escenari dilluns vinent del III Fòrum Floració: Motor de Desenvolupament Rural, un encontre que reunirà representants institucionals, experts, alcaldes i professionals vinculats al turisme i al sector primari per analitzar el paper de la floració com a recurs estratègic per al desenvolupament dels territoris rurals.
La jornada està organitzada per España en Floración i l’ajuntament d’Aitona, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació. El programa combinarà ponències i visites guiades.