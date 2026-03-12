El Govern aprovarà una oferta de 8.474 noves places d'empleats públics de la Generalitat per a aquest 2026
L'oferta ha estat presentada aquesta tarda a la Mesa General dels empleats i empleades públiques de la Generalitat i es preveu que s'aprovi aquest mes
L'oferta d’ocupació pública 2026 amb 8.474 places d’empleats públics l'ha presentada aquesta tarda la Generalitat. Es preveu que el Govern l'aprovi aquest mateix mes de març.
També hi haurà una oferta addicional, ja que s'hi ha d'incloure el col·lectiu de docents, posteriorment que s'hagin analitzat les dades.
Aquesta oferta inclou 1.604 places del cos de Mossos d’Esquadra; 2.327 places entre l’Institut Català de la Salut i l’Agència Tributària de Catalunya, que han d’aprovar les seves respectives ofertes; 23 places del cos de Bombers; 12 places del cos d’Agents Rurals; 174 places de personal de l’àmbit d’execució penal; i 4.334 places de personal d’administració i tècnic i personal laboral.
L'oferta dona continuïtat a la del 2025 que va ser de 8.438 places en total, sumant l'oferta ordinària i l'addicional.