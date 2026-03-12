Vaga general educativa convocada pel SEPC al 20 de març en suport al professorat
El SEPC convoca una manifestació el mateix dia des de la Plaça Tetuan de Barcelona fins al Parlament a les 12:30
El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) convoca vaga general estudiantil pel 20 de març en suport al professorat i per reclamar millores condicions del sistema educatiu públic.
Un mes després de la vaga de l'11 de febrer, l’organització estudiantil sosté que les mesures plantejades pel Departament d’Educació no responen a les demandes del col·lectiu docent i critica que, en la part que afecta el professorat, els acords només s’hagin tancat amb els sindicats CCOO i UGT, minoritaris entre el col·lectiu docent.
Al seu comunicat recorden que lluiten per l'augment dràstic dels pressupostos educatius, les reduccions de ràtios d'estudiants per aula, per la contractació de professionals necessaris, per una bona atenció a l'alumnat, els drets i estabilitat dels professionals garantits, entre altres aspectes. En general, recorden lluitar per condicions dignes de treball per tots els treballadors docent i no docent.