Abandonen vuit cadells de gos en una capsa a les escombraries a Lleida
Han estat rescatats per la Protectora Lydia Argilés i podran ser adoptats
La Protectora d'Animals Lydia Argilés de Lleida ha denunciat l'abandó de vuit cadells de gos en unes escombraries a la partida de Vallcalent. Segons l'entitat, un home que anava a llançar la brossa va veure els gossets dins d'una capsa i els va portar a la protectora, que els oferirà per a adopcions.
Segons explica la protectora, es tracta de cadells d'uns dos mesos que serien mestissos de husky i que, per tant, seran gossos de mida gran.
El telèfon de la Protectora d'Animals Lydia Argilés és el 686234542 i l'horari d'adopcions i visites és de dilluns a divendres de 10 h a 12 h i de 17 h a 19 h i dissabtes, diumenges i festius, de 10 h a 13h.