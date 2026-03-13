Així funcionaran els nous comptes de WhatsApp amb control parental: per a menors i supervisades pels pares
Permeten configurar l’aplicació de missatgeria per a preadolescents amb noves opcions que limiten la seua experiència
WhatsApp ha presentat els comptes administrats pels pares, una nova funcionalitat que permetrà als tutors configurar l’aplicació de missatgeria per a preadolescents amb controls específics que limiten la seua experiència. Els adults podran decidir qui pot comunicar-se amb el compte del menor, a quins grups pot unir-se i com gestionar les sol·licituds de missatges de contactes desconeguts. Aquest anunci arriba després que Instagram assenyalés que notificarà els pares si el seu fill "intenta buscar repetidament termes relacionats amb el suïcidi o l’autolesió".
La companyia propietat de Meta ha confirmat al seu blog oficial una de les novetats més rellevants en matèria de seguretat dels últims anys, dissenyada perquè els menors puguin utilitzar WhatsApp sota la supervisió directa dels seus pares o tutors. La funció naix com a resposta a la preocupació creixent sobre l’ús de xarxes socials i aplicacions de missatgeria per part dels més joves, oferint una experiència més segura i controlada en l’entorn digital.
El sistema està dissenyat perquè el compte del menor quedi vinculat directament al dispositiu i al perfil del pare, mare o tutor responsable. Durant el procés de configuració inicial, ambdós telèfons han de ser junts per establir la connexió entre els dos comptes de forma segura.
Configuració i vinculació entre dispositius
Una vegada activada la funció, l’adult pot decidir qui pot contactar amb el menor, a quins grups pot unir-se i com es gestionen les sol·licituds de missatges de persones desconegudes. Els ajustaments de privacitat queden protegits mitjançant un PIN que només coneixen els pares, la qual cosa significa que el menor no pot modificar pel seu compte certes configuracions importants. L’objectiu és garantir que l’experiència sigui adequada a la seua edat i que els pares puguin acompanyar les seues primeres interaccions digitals.
Controls específics per protegir els menors
Els comptes administrats de WhatsApp inclouen diversos controls pensats específicament per protegir els menors mentre utilitzen l’aplicació. Els adults poden limitar qui pot enviar missatges al menor, revisar sol·licituds de contacte procedents d’usuaris desconeguts i gestionar la participació en grups. També poden ajustar paràmetres de privacitat com la visibilitat de la foto de perfil, l’estat o la informació personal del preadolescent.
Un aspecte important és que, encara que els pares tenen capacitat de supervisió, no poden llegir els missatges privats del menor. WhatsApp manté el xifratge d’extrem a extrem, el que garanteix que les converses continuen sent privades fins i tot en aquest tipus de comptes. Això reflecteix l’intent de la companyia d’equilibrar dos aspectes complexos: la seguretat dels menors i el respecte a la seua privacitat.
Limitacions en funcions disponibles
Per reforçar aquest entorn segur, algunes funcions habituals de WhatsApp no estaran disponibles als comptes administrats. Certes eines socials o experimentals poden quedar desactivades, i l’experiència se centra principalment en dos funcions bàsiques: enviar missatges i realitzar trucades. D’aquesta forma s’evita que els menors accedeixin a característiques que podrien exposar-los a riscos o a continguts no adequats per a la seua edat.
També es limita el contacte amb desconeguts, ja que per defecte només les persones guardades a l’agenda poden comunicar-se amb el compte del menor. Aquest tipus de restriccions redueix considerablement la possibilitat de rebre missatges de spam o intents de frau.
Resposta a demandes de protecció infantil
El llançament dels comptes administrats de WhatsApp arriba en un moment en què governs, organitzacions educatives i famílies reclamen més protecció per als menors a internet. En alguns països fins i tot s’han plantejat restriccions a l’ús de xarxes socials per part d’adolescents a causa del seu impacte en la salut mental i la seguretat digital.
Meta ha optat per introduir eines que permetin a les famílies acompanyar el procés d’aprenentatge digital dels menors, en lloc de deixar que accedeixin a aquestes plataformes sense cap tipus de supervisió. WhatsApp intenta oferir un model intermedi: permetre que els joves utilitzin una eina molt estesa per comunicar-se amb amics o familiars, però dins d’un entorn més controlat.
Desplegament gradual en els propers mesos
La companyia ha confirmat que els comptes administrats començaran a desplegar-se de forma gradual en diferents països durant els propers mesos. Això significa que no tots els usuaris veuran la funció disponible immediatament als seus dispositius.
A mesura que el sistema es vagi activant globalment, és probable que WhatsApp afegeixi noves eines informatives i controls addicionals per ajudar els pares a gestionar millor l’ús de l’aplicació per part dels seus fills.