FRUITURISME
Diplomàcia entre camps en flor
L’ambaixador de Corea i la cònsol del Japó visiten Aitona
L’ambaixador de la República de Corea a Espanya, Lim Soosuk, i la cònsol general del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, van visitar ahir Aitona en el marc de la campanya Fruiturisme, que cada primavera posa de relleu la floració dels arbres fruiters i el paisatge agrícola del Baix Segre. Ambdós van ser rebuts per l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, al consistori, on van firmar al llibre d’honor de l’ajuntament abans de passejar pels camps en flor.
Per la seua part, Pujol va destacar que la presència de representants diplomàtics internacionals “posa de manifest l’interès creixent que desperta el nostre paisatge agrícola i la fruita dolça d’Aitona més enllà del nostre territori”.