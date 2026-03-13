FRUITURISME
L’ambaixador de Corea i la cònsol del Japó, entre camps en flor d'Aitona
"La presència de representants diplomàtics internacionals posa de manifest l’interès creixent que desperta el nostre paisatge agrícola i la fruita dolça més enllà del nostre territori”, afirma l'alcaldessa
L’ambaixador de la República de Corea a Espanya, Lim Soosuk, i la cònsol general del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, van visitar aquest dijous Aitona en el marc de la campanya Fruiturisme, que cada primavera posa de relleu la floració dels arbres fruiters i el paisatge agrícola del Baix Segre. Ambdós van ser rebuts per l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, al consistori, on van firmar al llibre d’honor de l’ajuntament abans de passejar pels camps en flor.
Per la seua part, Pujol va destacar que la presència de representants diplomàtics internacionals “posa de manifest l’interès creixent que desperta el nostre paisatge agrícola i la fruita dolça d’Aitona més enllà del nostre territori”.