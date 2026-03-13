Dissenyat un fàrmac que podria revertir el deteriorament cognitiu de l’Alzheimer en models animals
Utilitza un mecanisme d’acció pioner que corregeix les alteracions en l’expressió gènica
Un equip de la Universitat de Barcelona ha dissenyat i validat en models animals un compost innovador amb un mecanisme d’acció pioner per al tractament de la malaltia d’Alzheimer. A diferència dels fàrmacs actuals, que principalment eliminen les plaques de beta-amiloide que s’acumulen al cervell, aquest nou fàrmac experimental reprograma l’epigenoma neuronal corregint les alteracions en l’expressió gènica que contribueixen a la progressió de la malaltia. Els resultats d’aquesta recerca, que s’han publicat a la revista Molecular Therapy, obren la porta a una estratègia terapèutica basada en l’epigenètica per combatre l’Alzheimer.
“El compost FLAV-27 representa un enfocament innovador i prometedor per a l’Alzheimer, amb potencial per modificar la malaltia, ja que no actua només sobre els seus símptomes o un sol biomarcador patològic, sinó directament sobre els seus mecanismes moleculars subjacents”, ha explicat Aina Bellver Sanchis, investigadora de l’Institut de Neurociències de la UB (UBneuro) i primera autora del treball, en el qual han treballat altres investigadors de la UB, del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBERNED), de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i d’altres institucions nacionals i internacionals.
Els fàrmacs aprovats actualment per tractar l’Alzheimer, com el lecanemab i donanemab, són anticossos monoclonals que actuen eliminant les plaques de la proteïna beta-amiloide del cervell. Tot i que representen un avenç, la seva eficàcia és limitada, ja que només alenteixen el deteriorament cognitiu entre un 27% i un 35%, tenen diversos efectes secundaris i només aborden la part de la patologia causada per l’acumulació de beta-amiloide.
En canvi, el FLAV-27 funciona de manera totalment diferent: és el primer inhibidor de la seva categoria que afecta l’enzim G9a, essencial en la regulació epigenètica del cervell, perquè contribueix a silenciar gens que són fonamentals per al desenvolupament neuronal, la plasticitat de les sinapsis i la consolidació de la memòria.
L’estudi mostra que inhibir G9a amb el FLAV-27 no només redueix els marcadors patològics clàssics, com ara la proteïna beta-amiloide i la tau fosforilada, que s’acumulen al cervell de les persones malaltes, sinó que també restaura la funció cognitiva, el comportament social i l’estructura de les sinapsis de les neurones en diversos models: des d’assajos in vitro, passant pel cuc C. elegans —en què millora la mobilitat, l’esperança de vida i la respiració mitocondrial—, fins a models murins d’Alzheimer tardà i primerenc.
A més, s’ha identificat un biomarcador que es pot mesurar tant al cervell com al plasma sanguini dels pacients. L’equip ha comprovat que la marca epigenètica H3K9me2, la proteïna SMOC1 i la molècula p-tau181 es troben significativament elevades i que els seus nivells en sang es correlacionen directament amb símptomes com ara l’acumulació de la proteïna tau, la neuroinflamació i el grau de deteriorament cognitiu. Quan s’administra el FLAV-27 als models animals, aquests indicadors tornen a nivells normals, en paral·lel a la recuperació cognitiva.
El FLAV-27 encara necessita superar més etapes abans que els assajos clínics es puguin començar a fer en humans. Actualment en fase preclínica avançada, els passos següents inclouen estudis de toxicologia reguladora en almenys dues espècies animals, l’obtenció de la forma farmacèutica i la preparació del dossier regulador per sol·licitar l’autorització dels assajos clínics a les agències corresponents, procés que durarà anys.