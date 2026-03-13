SALUT
Realitat virtual per conscienciar sobre el diagnòstic precoç de la malaltia renal
Més del 60% de la població de Lleida amb factors de risc no s’ha fet proves de detecció de malaltia renal l’últim any. Amb motiu del Dia Mundial del Ronyó, l’hospital Arnau de Vilanova va portar a terme ahir una experiència de realitat virtual per conscienciar sobre la importància de la detecció precoç. La malaltia renal crònica (MRC) representa un dels principals reptes de salut pública a nivell mundial. Les proves, una analítica de sang i d’orina, són senzilles i ajuden a avançar el diagnòstic, ja que la patologia és asimptomàtica en estadis inicials. Maria Luisa Martín Conde, cap del Servei de Nefrologia de l’Arnau, va explicar que la població de risc són persones majors de 60 anys, amb hipertensió, diabetis, obesitat o malaltia cardiovascular coneguda.
Per conscienciar, el servei va organitzar una activitat al vestíbul de l’edifici de consultes externes amb la campanya Connexions (In)visibles, una experiència de realitat virtual, amb la col·laboració de la companyia biofarmacèutica Boehringer, que permet submergir-se en el dia a dia d’una persona amb aquesta patologia.
També van practicar proves de glucèmia i tensió arterial. Es calcula que 1 de cada 7 adults pateix MRC a l’Estat i, d’aquests, un de cada tres no està diagnosticat.