Les respostes de geografia a estudiants del Saló de l'Ensenyament: "No sé què és la Val d'Aran"
A la pregunta d'on és Lleida, els estudiants la situen al mapa a les comarques gironines, a la Cerdanya, al Solsonès, i a la zona dels Pallars
Que depenent de quines latituds del país Lleida cau lluny ja en teníem certa constància. O la val d'Aran, o el Delta. És un tema endèmic del país. La Geografia. O també podríem dir que tot el sistema acadèmic, atenent als resultats dels informes, de Pisa en amunt, que situen als estudiants catalans a les parts més baixes dels llistats.
La darrera, un reportatge a peu de carrer de Ràdio Flaixbac, al Saló de l'Ensenyament de Barcelona. A banda dels tres vídeos publicats on es remarca certa ignorància (en un vídeo editat) dels joves sobre temes d'actualitat, com respondre que el president de la Generalitat és Pedro Sánchez, sobten algunes respostes de geografia.
En la pregunta sobre quina serralada separa Catalunya amb França, les respostes són, en ordre i literalment: Montjuïc, la Cerdanya, la serralada Litoral, no sé què és una serralada, i Andorra.
A la pregunta de qui és el president de la Generalitat, les respostes són, en fila: Pedro Sánchez, Collboni, el indepe ese, Joan Pera, no ho sé, Salvador Dalí, i Artur Mas.
A la pregunta d'on és Lleida, els estudiants la situen al mapa a les comarques gironines, a la Cerdanya, al Solsonès, i a la zona dels Pallars. El Delta de l'Ebre el situen al Barcelonès. Finalment, la Val d'Aran la situen també al Barcelonès, i una altra assegura que no sap què és la Val d'Aran.