Teatre amb Ramon Madaula i Marta Marco a Bellpuig
Protagonitzaran dos de les 5 propostes del cartell d’abril, maig i juny. Campi Qui Pugui obrirà el cicle amb ‘Camelvà’
L’ajuntament de Bellpuig va presentar ahir una nova edició del cicle de teatre de primavera, que tindrà lloc durant els mesos d’abril, maig i juny al Teatre Armengol i en diversos espais d’aquest municipi de l’Urgell. La iniciativa ofereix una variada programació amb espectacles dirigits tant al públic adult com al familiar, amb l’objectiu de promoure la cultura, atansar les arts escèniques a la ciutadania i dinamitzar la vida cultural del municipi. L’espectacle familiar Camelvà, de Campi Qui Pugui, obrirà la temporada el 18 d’abril. El cicle inclourà tres propostes teatrals per a públic adult que aborden temàtiques universals i quotidianes com l’amor, les relacions entre pares i fills o els vincles entre homes i dones: Cor dels amants, una producció del Teatre Lliure amb Marta Marco i Ernest Villegas (8 de maig); La casa de xocolata, de la companyia La Pantomima (10 de maig), i Loop, una producció de la Sala Flyhard interpretada per Ramon Madaula i Júlia Genís (5 de juny). La programació també donarà protagonisme al talent local amb la companyia de Bellpuig La Imperfecta, que presentarà Homes, criatures i altres catàstrofes (15 i 16 de maig). Els espectacles familiars es traslladaran a l’aire lliure –pati del Castell i la plaça Ramon Folch– amb la voluntat d’atansar el teatre als espais públics i fomentar la participació de les famílies.