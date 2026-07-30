El fotoperiodista Kim Manresa serà guardonat amb el Premi Miravisions d’Honor 2026
El certamen serà a l'octubre a Juneda. El convida internacional d'enguany serà el fotògraf italoamericà Alessandro Cosmelli
La setena edició del certamen Miravisions de fotoperiodisme guardonarà a Kim Manresa amb el Premi Miravisions d'Honor 2026. Ho organitza la publicació La Mira i es durà a termea Juneda del 23 al 25 d'octubre.
El reconeixement a Manresa és pel seu compromís amb els problemes socials i els drets humans, com el reportatge sobre la infància vulnerada, una de les seves feines més reconegudes. El fotoperiodista va començar la trajectòria professional en mitjans de comunicació nacionals i internacionals, on va destacar per captar imatges "amb molta força narrativa", apunten des de l'organització de l'esdeveniment.
Les jornades comptaràn amb una exposició de Manresa feta per l'ocasió i es podrà veure al Centre de les Arts i la Memòria de Ponent de Juneda a partir del 23 d'octubre. En el certamen també hi participarà el fotògraf italoamericà Alessandro Cosmelli, qui inaugurarà el Miravisions i conduirà la revisió de portafolis prevista pel diumenge 25 d'octubre.
La setena edició de les jornades Miravisions reunirà del 23 al 25 d'octubre professionals, estudiants, investigadors i interessats en el camp de la fotografia per reflexionar sobre alguns dels principals reptes del fotoperiodisme contemporani.