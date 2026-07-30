Trànsit detecta més de 12.000 conductes perilloses a les carreteres amb una prova pilot amb IA
Es va realitzar a l'A-2 i l'AP-7 durant el juny i juliol d'enguany, amb l'objectiu de detectar els conductors que utilitzen el telèfon mòbil i els que fan mal ús del cinturó de seguretat
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha dut a terme una prova pilot entre els mesos de juny i juliol a l'A-2 i l'AP-7 per a detectar conductes perilloses a les carreteres. Ho han fet amb una tecnologia basada en la intel·ligència artificial que ha identificat dues tipologies d'infraccions dels conductors: l'ús del mòbil i el mal ús del cinturó de seguretat. L'objectiu és analitzar la viabilitat de la seua aplicació pel futur Pla de Seguretat Viària 2027-2030, segons ha avançat el SCT.
La prova pilot ha comptat amb la participació de serveis de trànsit i seguretat viària de diversos països. Pel que fa a les carreteres catalanes, s'ha implementat amb un sistema en format de carro-remolc mòbil que incorpora càmeres i algoritmes per detectar les conductes perilloses al volant.
Al llarg dels dos mesos de prova, s'han detectat més de 8.500 casos de conductors utilitzant els telèfons mòbils al volant. En aquest sentit, el sistema pot detectar els qui condueixen amb el telèfon a la mà i els qui l'usen mentre el porten recolzat a la part superior de les cames, obligant el conductor a apartar la vista de la carretera. Pel que fa al cinturó, s'han identificat 4.500 persones que circulaven sense el cinturó de seguretat o fent-lo servir de manera incorrecta.