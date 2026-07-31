SANITAT
Avenç contra la malaltia de Crohn: una troballa de la Universitat de Lleida i l'IRBLleida obre les portes a nous tractaments
La UdL i l’IRBLLeida identifiquen un compost derivat d’una planta medicinal que protegeix l’epiteli intestinal. La troballa obre les portes a nous tractaments
Un compost derivat d’una planta medicinal, anomenat Succinat Potàsic de Deshidroandrografòlid (KDAS), pot arribar a protegir l’epiteli intestinal, la fina capa de cèl·lules que recobreix l’interior de les entranyes, davant la malaltia inflamatòria intestinal (EII). Les dos patologies principals que engloba aquest trastorn crònic són la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa.
El descobriment, liderat per personal investigador de la Universitat de Lleida (UdL) i l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), amb la participació del Servei de Farmàcia de l’Hospital universitari Arnau de Vilanova i d’investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), obre la porta a una nova estratègia terapèutica destinada a preservar la integritat de la mucosa intestinal durant els brots inflamatoris.
La investigació ha demostrat que el KDAS actua com un potent obstacle de la mort cel·lular causada pel factor de necrosi tumoral alfa, una molècula clau en els processos inflamatoris associats a l’EII. A diferència dels tractaments convencionals, aquest compost no es limita a reduir la inflamació sinó que protegeix directament les cèl·lules de l’epiteli davant de la mort cel·lular, contribuint d’aquesta manera a preservar la barrera de l’intestí.
D’altra banda, les propietats antiinflamatòries del KDAS ja eren conegudes, però els seus beneficis sobre l’epiteli intestinal durant els processos inflamatoris continuaven sent una incògnita. De fet, aquest compost s’utilitza des de fa anys a la Xina per al tractament d’infeccions de les vies respiratòries superiors, la pneumònia i la disenteria bacil·lar.