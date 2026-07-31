Circ contemporani de la mà de Zirkozaurre al Mercat del Pla
Ardatzak (eixos), espectacle de circ contemporani creat per la companyia basca Zirkozaurre, va recalar dimecres passat al Mercat del Pla de Lleida, de nou escenari de les activitats del cicle Estiu en Viu que, d’aquesta manera, eviten les altes temperatures de l’exterior.
Protagonitzat pels malabaristes Gorka Pereira i Imanol Suso, el muntatge, que va captivar el nombrós públic present, va fusionar malabars, diàbolos, dansa i teatre gestual en una proposta apta per a tots els públics.