El barri de Pardinyes de Lleida comença la Festa Major amb el pregó de la veïna Juanita Sánchez
Els actes van començar a les 19.45 amb una exhibició de gegants, seguida de la batucada fins el pregó de Juanita, històrica i molt coneguda al barri lleidatà
El barri de Pardinyes va donar ahir el tret de sortida al seua Festa Major amb diversos actes que van començar les 19.45 amb una exhibició de gegants, seguida de la batucada Projecte Revolta a l’avinguda Pearson.
Les penyes es van concentrar al carrer Anastasi Pinós per escoltar el pregó, que en aquesta ocasió va anar a càrrec de Juanita Sánchez, una veïna vinculada a múltiples iniciatives a Pardinyes. “En comptes d’optar per figures conegudes s’ha volgut reivindicar la gent del barri”, van indicar des de l’organització.
Centenars de persones, majoritàriament membres de les penyes, la van rebre entre crits de joia, ja que “és una persona molt popular”, van assegurar alguns dels presents. Precisament, va ser una de les pioneres en la creació de les penyes, en concret de La Garrafa, i sempre ha estat vinculada la vida comercial i social del barri, ja que va regentar una de les primeres botigues.
Durant el pregó, els penyistes van aprofitar per demanar subvencions, en concret als representants de l’ajuntament, així com obres pendents per dotar al barri de més infraestructures. Posteriorment, va tenir lloc un sopar de germandat i una disco-berbena.
Va ser l’inici d’un cap de setmana festiu ple d’activitats. Avui hi haurà xarangues des de primera hora de la tarda, degustacions, demostracions zumba i la jornada finalitzarà amb un concert a càrrec de Sapiens Rock.
Demà, el programa comença amb un torneig d’escacs ràpids. A les 21.00 es farà un espectacle de varietats a càrrec de la penya La Garrafa i a mitjanit actuarà el grup Sexenni. Un cercaviles a les 5 de la matinada obrirà el programa dominical i a les 16.30 tindrà lloc la tradicional guerra de l’aigua organitzada per la penya Kokoloko. Una cantada d’havaneres tancarà la festa.