El fotoperiodista Kim Manresa rebrà el premi Miravisions d’Honor 2026
El fotoperiodista barceloní Kim Manresa rebrà el Premi Miravisions d’Honor 2026 en el marc de la setena edició de les Jornades Miravisions de fotoperiodisme que organitza La Mira del 23 al 25 d’octubre a Juneda. Ha estat reconegut per la seua “tasca compromesa amb els problemes socials i els drets humans”, amb treballs dedicats als nens esclaus i a l’ablació genital femenina.
Miravisions comptarà amb una exposició de Manresa amb una mostra del seu treball i tindrà el fotoperiodista italoamericà Alessandro Cosmelli com a convidat internacional.