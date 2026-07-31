Gerri celebra la tornada de la sal
Festa. La 6a edició de FestaSal posa en valor el retorn de la producció d’aquest mineral al Baix Pallars amb una jornada festiva que inclou tastos, exposicions i actuacions musicals
Gerri de la Sal celebra demà la 6a edició de la FestaSal, una jornada festiva per donar a conèixer que s’ha reprès la producció de sal a les salines del municipi després de dos anys i amb la qual volen posen en valor i preservar una tradició que ha marcat la història de la localitat del Baix Pallars i un ofici documentat des del segle IX i amb arrels de l’edat del bronze.
La programació arrancarà demà a les 10.00 a la plaça Àngel Esteve amb la inauguració de la festa i una degustació de pa, oli i sal de Gerri, a més d’una fira d’artesania amb productes del territori, en horari de 10.00 a 20.00 hores, i un taller infantil d’11.00 a 14.00 hores en el mateix espai. A les 11.00 hores hi haurà una visita guiada al Museu de la Sal (3 €) i, de forma paral·lela, la xarrada Monjos, comtes i sal: un viatge als primers temps del monestir de Gerri (segles IX-XI), a càrrec de Xavier Costa. A les 12.30 hores s’inaugurarà l’exposició El Pirineo sin Briet: 100 años de cambios en el paisaje, presentada per Ánchel Belmonte, coordinador científic del Geoparc Sobrarbe-Pirineos, i comptarà amb personal del Geoparc Orígens.
A la tarda, a les 13.00 hores, programen una visita teatrealizada amb l’Esperanceta de Casa Gassia (5 €). Entre les 17.30 i les 19.00 h, Sara Sareta protagonitzarà una sessió de contacontes a les salines. A les 18.00 hores se celebrarà un showcooking a càrrec del cuiner Ramon Parisé i una visita guiada a les salines (3 €). La jornada continuarà a les 19.30 hores amb la representació teatral Artèmies. Missió Impussyble vol.1 i conclourà les 20.30 amb el concert de rumba del Mico Trio a la plaça Àngel Esteve.