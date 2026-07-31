GUARDONS
Premi Olivera d’Or per al celler Mas Blanch i Jové
El consell de les Garrigues reconeix al celler de la Pobla de Cérvoles els seus 20 anys. L’entrega, a la festa de les Borges
El jurat del premi Olivera d’Or al Garriguenc/a de l’any, guardó que concedeix el consell comarcal de les Garrigues i que està format per representants de l’ens comarcal, ajuntaments i entitats culturals i socials, va anunciar ahir que el guanyador és el celler Mas Blanch i Jové de la Pobla de Cérvoles en aquesta edició.
D’aquesta forma, la comarca reconeix els vint anys de trajectòria vitivinícola d’aquest celler i l’esforç de projecció de l’art i el paisatge que porta a terme amb la iniciativa de la Vinya dels Artistes iniciada el 2010.
El celler va celebrar aquests vint anys de trajectòria el passat 27 de juny amb les festa A quatre vents. Entre d’altres va comptar amb la participació del mallorquí Tomeu Penya, circ, acrobàcies, dansa i vi. Hi van assistir més de 600 persones. La vinculació amb l’art sempre ha estat en els objectius del celler gràcies a l’estreta relació de la família, originària d’Agramunt, amb el pintor Josep Guinovart.
En l’actual convocatòria d’aquest guardó han quedat finalistes el pintor de les Borges Gregorio Iglesias, l’agricultor del Soleràs Joan Riu i l’investigador de Juncosa Josep Preixens. L’entrega del premi tindrà lloc en el marc de la festa major de la capital de la comarca la primera setmana de setembre, data en la qual també es concedirà el premi al borgenc/a de l’any.