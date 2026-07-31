Recepció a la Paeria a Daniel Noguero, beca Ricard Viñes
El regidor de Joventut i Educació de la Paeria, Xavi Blanco; el director del Conservatori Ricard Viñes, Lluís Boix; i el comissari de l’Any Viñes, Màrius Bernadó, van presidir ahir la recepció a la Paeria a Daniel Noguero, el guanyador de la segona edició de la Beca Ricard Viñes d’estudis superiors de música a l’estranger, impulsada per la Fundació de les Arts de Lleida. Nascut l’any 2003 i resident a la localitat d’Alfarràs, té una destacada experiència com a trombonista, trompetista i tubista.