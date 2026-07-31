S'han trobat unes ulleres davant de la Barberia Khalid Lleida, ubicada a Balàfia
Les guarden al local per retornar-les al seu propietari."Si algú les està buscant o coneix al seu propietari, les pot passar a recollir a la barberia", notifiquen des de l'establiment
La Barberia Khalid Lleida, al barri de Balàfia a Lleida, alerta que s'han trobat unes ulleres al carrer, davant del local. El propietari apunta que mentre un senyor passava per davant el seu local, li han caigut les ulleres i que "si algú les està buscant o coneix al seu propietari, les pot passar a recollir a la barberia".