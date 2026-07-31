Unes 80 persones participen en la caminada sota la lluna plena entre Tàrrega i Fonolleres
Unes 80 persones van participar dimecres passat en la caminada sota la lluna plena de Tàrrega, una nova iniciativa de la regidoria d’Esports que va combinar esport, naturalesa i bon ambient en una vetllada molt freqüentada. La ruta va arrancar a les 19.30 hores des de la plaça Major de Tàrrega i va portar els participants fins al castell de Fonolleres, cobrint un total de 12 quilòmetres. La jornada es va tancar amb una parada per sopar al Talladell. El consistori va voler agrair a totes les persones que van fer possible la caminada, tant participants com col·laboradors, informa Laia Pedrós.