Cantautors de proximitat emocionen en el Dansàneu
El Dansàneu va arrancar la jornada de dijous al castell de València d’Àneu amb un homenatge a Narcisa Freixas (1859-1926), artista nascuda a Sabadell i una de les primeres dones a dedicar-se a la composició musical a Catalunya, en el marc del seu centenari.
Així mateix, la programació va pujar fins al Cap del Port de Baqueira Beret per al concert de la formació El Petit de Cal Eril, que va reunir joves, famílies, petits i grans. Estava previst que el dia d’ahir acabés amb un solo de dansa de la lleidatana Mabel Olea a Esterri d’Àneu.