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Cantautors de proximitat emocionen en el Dansàneu

Concert d’El Petit de Cal Eril, dijous al Cap del Port de Baqueira Beret, i un homenatge pel centenari de Narcisa Freixas, al Castell de València d’Àneu. - DANSÀNEU / RUT SOLÉ

Concert d’El Petit de Cal Eril, dijous al Cap del Port de Baqueira Beret, i un homenatge pel centenari de Narcisa Freixas, al Castell de València d’Àneu. - DANSÀNEU / RUT SOLÉ

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El Dansàneu va arrancar la jornada de dijous al castell de València d’Àneu amb un homenatge a Narcisa Freixas (1859-1926), artista nascuda a Sabadell i una de les primeres dones a dedicar-se a la composició musical a Catalunya, en el marc del seu centenari.

Així mateix, la programació va pujar fins al Cap del Port de Baqueira Beret per al concert de la formació El Petit de Cal Eril, que va reunir joves, famílies, petits i grans. Estava previst que el dia d’ahir acabés amb un solo de dansa de la lleidatana Mabel Olea a Esterri d’Àneu.

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