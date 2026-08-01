Puigcerdà inaugura el Cerdanya Film Festival amb curtmetratges centrats en el Pirineu
El certamen compta amb un ampli programa de cine, concerts i jornades de creació
El Casino Ceretà de la localitat de Puigcerdà va ser l’escenari triat per inaugurar ahir oficialment la dissetena edició del Cerdanya Film Festival (CFF).
Aquest certamen, consolidat com l’esdeveniment audiovisual de referència a la regió transpirinenca i transfronterera, ha donat el tret de sortida amb la projecció de quinze curtmetratges. Entre les peces exhibides destaquen especialment sis produccions que van ser rodades al Pirineu, comptant a més amb la presència d’alguns dels seus directors. S’espera que fins demà diumenge passin pel festival una trentena de realitzadors acompanyats pels seus respectius equips tècnics i artístics. La sessió inaugural va començar amb força gràcies a la projecció d’una variada selecció de títols, com per exemple Ningú Borda, de Júlia Coldwell; Loquita por ti, de Greta Díaz; Stallion y la bola de cristal, de Christian Avilés; Bobs, de Julia Marcó; Kronoshock, d’Ignasi López; i La Prona, de Maria Contreras.
El públic també va poder disfrutar d’altres curtmetratges destacats com Allà on viuen les Daines, de Naua Rodrigo; Liminal, de Paula Labazuy i Irene Galindo, o Broma, d’Àlex Sequera, entre d’altres.