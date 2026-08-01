La UE obligarà a identificar els deepfakes fets amb IA
Contingut manipulat, amb segell des de demà
La Comissió Europea començarà a aplicar demà les primeres obligacions de transparència previstes en la llei d’intel·ligència artificial (AI Act), que exigiran identificar els continguts generats o manipulats mitjançant aquesta tecnologia, inclosos els coneguts com a deepfakes (vídeos, imatges o àudios creats amb IA que imiten de forma molt real una persona fent o dient una cosa que mai ha passat).
A més, obligaran els xatbots (programa informàtic que simula una conversa amb persones a través de text o veu) i altres sistemes a advertir els usuaris que estan interactuant amb una IA, mentre Brussel·les assumirà per primera vegada les competències per vetllar pel compliment de la norma. Aquests continguts hauran d’incorporar marques que identifiquin la producció amb intel·ligència artificial.