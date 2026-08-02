Un mes de juliol sufocant deixa 29,8 graus de mitjana a la ciutat de Lleida
El mes de juliol ha tancat després d’una successió d’onades de calor, fins a tres, que s’han traduït en xifres d’autèntic rècord. Superar els 40 graus centígrads durant dies ha suposat que la temperatura mitjana a la ciutat de Lleida se situés en els 29,8 graus centígrads, convertint el mes que acaba de passar en el més calorós almenys des de l’any 1941. Així ho reflecteixen les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) difoses ahir per TV3. Això suposa que l’anomalia tèrmica registrada a la capital del Segrià ha estat de 4,4 graus.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) afirma, per la seua part, que el mes ha estat el més càlid, davant del juliol del 2022 i del 2015, i s’ha posicionat també entre els més secs, des del 1950.
La persistència de fins a tres onades de calor, amb molt pocs dies de treva entre si, i una absència gairebé generalitzada de precipitacions ha deixat diversos “registres extraordinaris” en la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA).
Les dades indiquen que el juliol del 2026 ha estat molt càlid a tot Catalunya, especialment a les parts elevades del país. En 171 de les 184 estacions de la XEMA amb termòmetre, l’anomalia ha estat igual o superior als +3° C respecte al període 1991-2020. Les anomalies més elevades han superat els +5° C en sectors del Berguedà, Osona, Ripollès i la Val d’Aran. L’absència de pluja ha acabat de donar forma al mes, en el qual s’ha acumulat menys d’1 mil·límetre, un dèficit que ha estat especialment rellevant al Pirineu i el Prepirineu, on els estius acostumen a ser els més plujosos de l’any.