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La carabassa, l’ingredient estrella de la temporada

Les diferents varietats, la composició nutricional i les múltiples possibilitats que ofereix a la cuina converteixen aquesta hortalissa en un dels productes més característics de la tardor.

Imatge d'un munt de carabasses

Imatge d'un munt de carabassesFoto de Aaron Burden en Unsplash

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Cooperativa Consum

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La tardor és l’època per excel·lència de la carabassa, una de les hortalisses més representatives d’aquesta estació i amb una composició nutricional d’allò més interessant. N’hi ha diferents varietats, amb formes, colors i característiques diverses, que ofereixen múltiples possibilitats a la cuina. Aquestes són algunes de les claus per conèixer millor aquest aliment, des de les seves propietats fins a les diferents maneres de preparar-lo i conservar-lo.

Diferents tipus de carabassa

Entre les varietats de carabassa més conegudes hi ha la carabassa d’hivern o gegant, de grans dimensions i color taronja, especialment adequada per preparar cremes, purés i elaboracions al forn, per la consistència de la polpa i la pell fina i suau.

La carabassa cacauet, allargada i amb forma de pera, té una polpa taronja, dolça i cremosa. És apropiada tant per preparar cremes com per elaborar postres i, sense obrir, es pot conservar durant mesos.

La carabassa espagueti, de forma cilíndrica i color groc o ataronjat, destaca perquè, quan es cuina, la polpa se separa en fils que recorden els espaguetis. Està deliciosa amb formatge i herbes aromàtiques, i també amb sal, pebre i mantega.

També trobem la bonetera, que es pot cuinar de diverses maneres (fregida, al forn, farcida…) i que es recomana consumir quan encara és petita, perquè és més tendra; la turbant, amb una forma molt peculiar, semblant a un barret, ideal per preparar cremes i purés, tot i que té poca polpa, i la carabassa de cabell d’àngel, que s’utilitza per elaborar aquest dolç tradicional.

Una hortalissa amb beneficis interessants

  • Ajuda a controlar el pes. És un aliment que conté molt poques calories a causa del seu alt contingut en aigua. A més, també té una gran quantitat de fibra, que ajuda a sentir-nos saciats i a accelerar i millorar el procés digestiu. Si preparem la carabassa en forma de crema o puré, consumir-la calenta pot augmentar la sensació de sacietat i contribuir a menjar menys.
  • Protegeix la vista. És rica en antioxidants, com ara la vitamina C, la vitamina E i els betacarotens, que han demostrat ser bons aliats per cuidar la salut ocular i prevenir el dany degeneratiu.
  • Enforteix el sistema immunitari. Els betacarotens presents en aquesta hortalissa, que l’organisme transforma en vitamina A, ajuden a reforçar el sistema immunitari cel·lular, ja que són antioxidants naturals potents. Les llavors de carabassa triturades també són útils per combatre els paràsits intestinals.
  • Regula el trànsit intestinal i prevé el restrenyiment. La carabassa conté una quantitat considerable de fibra, tant soluble com insoluble, que ajuda a regular el trànsit intestinal.

Múltiples possibilitats a la cuina

Un dels grans avantatges de la carabassa és la seva versatilitat. Es pot preparar al forn, per exemple, tallada a rodanxes amb mel, al vapor o bullida, i utilitzar-se en cremes, purés, guarnicions i elaboracions dolces.

El seu sabor lleugerament dolç combina bé amb espècies i herbes aromàtiques com ara la canyella, la vainilla, el comí, el gingebre, la farigola o el romaní. També es pot acompanyar amb curri, especialment en sopes, o amb taronja. En preparacions salades, es pot utilitzar com a guarnició de carns i peixos, macerant-la amb un adob de salsa de soja, herbes aromàtiques i all.

Com triar i conservar la carabassa

A l’hora de comprar una carabassa, és important fixar-se en l’estat de la pell. Ha de ser gruixuda, però estar intacta, i és recomanable que conservi el peduncle. També és un bon senyal que pesi força en relació amb la seva mida.

Un cop a casa, les carabasses senceres s’han de conservar en un lloc fresc i sec. Si ja està tallada, es pot mantenir a la nevera durant almenys una setmana, coberta amb paper film per la banda de la pell o dins d’una bossa perforada.

Contingut formatiu per a consumidors i usuaris finançat amb el Fons de Formació i Promoció Cooperativa de Consum.

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