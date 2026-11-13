La carabassa, l’ingredient estrella de la temporada
Les diferents varietats, la composició nutricional i les múltiples possibilitats que ofereix a la cuina converteixen aquesta hortalissa en un dels productes més característics de la tardor.
La tardor és l’època per excel·lència de la carabassa, una de les hortalisses més representatives d’aquesta estació i amb una composició nutricional d’allò més interessant. N’hi ha diferents varietats, amb formes, colors i característiques diverses, que ofereixen múltiples possibilitats a la cuina. Aquestes són algunes de les claus per conèixer millor aquest aliment, des de les seves propietats fins a les diferents maneres de preparar-lo i conservar-lo.
Diferents tipus de carabassa
Entre les varietats de carabassa més conegudes hi ha la carabassa d’hivern o gegant, de grans dimensions i color taronja, especialment adequada per preparar cremes, purés i elaboracions al forn, per la consistència de la polpa i la pell fina i suau.
La carabassa cacauet, allargada i amb forma de pera, té una polpa taronja, dolça i cremosa. És apropiada tant per preparar cremes com per elaborar postres i, sense obrir, es pot conservar durant mesos.
La carabassa espagueti, de forma cilíndrica i color groc o ataronjat, destaca perquè, quan es cuina, la polpa se separa en fils que recorden els espaguetis. Està deliciosa amb formatge i herbes aromàtiques, i també amb sal, pebre i mantega.
També trobem la bonetera, que es pot cuinar de diverses maneres (fregida, al forn, farcida…) i que es recomana consumir quan encara és petita, perquè és més tendra; la turbant, amb una forma molt peculiar, semblant a un barret, ideal per preparar cremes i purés, tot i que té poca polpa, i la carabassa de cabell d’àngel, que s’utilitza per elaborar aquest dolç tradicional.
Una hortalissa amb beneficis interessants
- Ajuda a controlar el pes. És un aliment que conté molt poques calories a causa del seu alt contingut en aigua. A més, també té una gran quantitat de fibra, que ajuda a sentir-nos saciats i a accelerar i millorar el procés digestiu. Si preparem la carabassa en forma de crema o puré, consumir-la calenta pot augmentar la sensació de sacietat i contribuir a menjar menys.
- Protegeix la vista. És rica en antioxidants, com ara la vitamina C, la vitamina E i els betacarotens, que han demostrat ser bons aliats per cuidar la salut ocular i prevenir el dany degeneratiu.
- Enforteix el sistema immunitari. Els betacarotens presents en aquesta hortalissa, que l’organisme transforma en vitamina A, ajuden a reforçar el sistema immunitari cel·lular, ja que són antioxidants naturals potents. Les llavors de carabassa triturades també són útils per combatre els paràsits intestinals.
- Regula el trànsit intestinal i prevé el restrenyiment. La carabassa conté una quantitat considerable de fibra, tant soluble com insoluble, que ajuda a regular el trànsit intestinal.
Múltiples possibilitats a la cuina
Un dels grans avantatges de la carabassa és la seva versatilitat. Es pot preparar al forn, per exemple, tallada a rodanxes amb mel, al vapor o bullida, i utilitzar-se en cremes, purés, guarnicions i elaboracions dolces.
El seu sabor lleugerament dolç combina bé amb espècies i herbes aromàtiques com ara la canyella, la vainilla, el comí, el gingebre, la farigola o el romaní. També es pot acompanyar amb curri, especialment en sopes, o amb taronja. En preparacions salades, es pot utilitzar com a guarnició de carns i peixos, macerant-la amb un adob de salsa de soja, herbes aromàtiques i all.
Com triar i conservar la carabassa
A l’hora de comprar una carabassa, és important fixar-se en l’estat de la pell. Ha de ser gruixuda, però estar intacta, i és recomanable que conservi el peduncle. També és un bon senyal que pesi força en relació amb la seva mida.
Un cop a casa, les carabasses senceres s’han de conservar en un lloc fresc i sec. Si ja està tallada, es pot mantenir a la nevera durant almenys una setmana, coberta amb paper film per la banda de la pell o dins d’una bossa perforada.
Contingut formatiu per a consumidors i usuaris finançat amb el Fons de Formació i Promoció Cooperativa de Consum.