Quatre medalles a Cal Quitèria d’Almacelles en els World Cheese Awards
Formatges Artesans de Ponent, coneguts com a Cal Quitèria, d’Almacelles, han aconseguit quatre medalles en la 38 edició dels World Cheese Awards, celebrats el passat 12 de novembre a Còrdova. Els formatges Curat de cabra, Curat de cabra amb llet crua i Garrotxa van obtenir una medalla de plata cada un, mentre que Farcell semicurat de cabra va rebre una medalla de bronze. D’aquesta forma, superen els tres guardons de l’any passat.