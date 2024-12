Publicat per Mariví Chacón Bujalance Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

En aquest episodi debatrem sobre la importància de posar la vida al centre en contraposició al model de ciutat productiva. Coneixerem què s'està fent quant a participació comunitària incloent la perspectiva de gènere als barris de Lleida i les xarxes que s'han generat entre el veïnatge de la ciutat. I posarem en valor el paper de les dones en l'associacionisme i la creació de xarxes de suport feministes.

Reflexionarem sobre la necessitat de situar la vida, les cures i el benestar de les persones com a elements fonamentals en la construcció de les ciutats, tot oposant-nos al model tradicional de ciutat productiva. Aquest model, que prioritza la rendibilitat econòmica, la producció i l'eficiència, ignora la necessitat de creació de comunitat i relacions humanes que generen benestar col·lectiu.

A més a més, explorarem les iniciatives i els projectes que s'estan portant a terme a Lleida per promoure la participació activa del veïnat en la presa de decisions comunitàries, tot incloent-hi la perspectiva de gènere. Ens centrarem en com s’estan creant espais de diàleg i d'acció col·lectiva en què la comunitat, i especialment les dones, poden expressar les seves inquietuds, presentar propostes i treballar plegades per millorar els barris. A través d’aquestes iniciatives, s’han teixit xarxes de suport i solidaritat entre les veïnes, que ajuden a enfortir els vincles socials i a establir mecanismes de col·laboració mútua. Posarem especial èmfasi en analitzar com la participació comunitària ha estat un instrument fonamental per promoure la inclusió social i la igualtat de gènere en els barris de Lleida.

Per abordar totes aquestes temàtiques comptem amb la Blanca Moreno, cap d’Unitat Tècnica de la Regidoria de Participació i Drets Civils de l’Ajuntament de Lleida, l’Àngels Torrelles, educadora social i tècnica de la Federació d’Associacions de Veïns i l’Ester Vidal, llicenciada en dret amb llarga trajectòria en entitats socials i, actualment, mestra de primària.