L’art de connectar, emocions, vincles i benestar amb David Teres
En aquest episodi de Ments Obertes, parlem amb el psicòleg David Teres sobre dos conceptes clau per al benestar emocional: la intel·ligència emocional i l’aferrament. A través d’una conversa propera i reflexiva, explorem com les nostres emocions, les relacions i les experiències d’infantesa influeixen en la manera com ens vinculem i gestionem els desafiaments del dia a dia. Des del centre PTI de Lleida, aquest espai impulsat pel Segre vol obrir un diàleg sincer sobre salut mental, creixement personal i les eines que ens ajuden a viure amb més consciència i equilibri emocional. Segueix-nos a Instagram per més contingut sobre salut mental: @psicoterapiaintegral.pti.