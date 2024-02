Coneixem de més a prop diferents iniciatives del territori relacionades amb l’economia social i solidària.

detail.info.publicated Mariví Chacón Bujalance Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

En aquest episodi parlem sobre l’esport com a eina educativa i de transformació social. Per fer-ho, ens apropem a un projecte situat al barri 9 de Lleida, el nou gimnàs Gardeny dinamitzat per La Cristaleria i acompanyat per la Descomunal.

Ens parla del projecte un dels seus tècnics, en Fama Marong, i ens apropa a la realitat d’aquest gimnàs que incorpora una mirada social, educativa, crítica i inclusiva. Parlem d’esport dins un recinte, però també a les places que es troben al barri per apropar-lo a més persones, de connectar-lo amb diferents agents referents a la zona com la Unió Esportiva Gardeny, d’incorporar la mirada socioeducativa i promoure oportunitats a través d’unes tarifes més assequibles.