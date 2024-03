El primer Fest 07

detail.info.publicated Mariví Chacón Bujalance Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Us donem la benvinguda al pòdcast de la Descomunal, la primera comunalitat urbana de Lleida, on coneixem de més a prop diferents iniciatives del territori relacionades amb l’economia social i solidària.

Un dels principis bàsics d’aquesta economia, és la introducció de la democràcia en la governança de les iniciatives. D’aquesta manera, vol promoure que totes les persones de la iniciativa també formin part dels espais de participació i decisió.

En aquesta mateixa línia, un dels projectes de la regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Lleida és el dels consells de barri. Consisteix a crear espais de participació veïnal i de la comunitat de forma periòdica, no només informatius i de debat, sinó també propositius i de dinamització social. Tot això, en part, per distanciar-nos de la idea que “lo públic” només està en mans de l’administració i consolidar de nou la idea que la força de la millora i el canvi necessita la comunitat perquè funcioni.

Un bon exemple d’això, el trobem al barri 07 de Lleida (Instituts-Sant Ignasi, Templers-Escorxador i entorns), on es va expressar la necessitat col·lectiva de reivindicar la cultura al grup dinamitzador del consell de barri. Més específicament, per mostrar que la zona 07 és un punt referent cultural a la ciutat, amb el teatre de l'Escorxador, però que la cultura va molt més enllà i inclou altres realitats com les que es podran veure aquell dia. Per aquests motius, el mateix grup dinamitzador, de la mà de La Descomunal, impulsa la creació i organització del festival de cultura popular i urbana - Fest07 a Lleida.

Aquest, se celebrarà el dissabte 16 de març a partir de les 16:00h al barri Instituts-Sant Ignasi, Templers-Escorxador i comptarà amb la participació de totes les entitats de la zona. A través d’aquest episodi del pòdcast, coneixerem de més a prop què hi podrem trobar i com ha estat el procés de treball de la comunitat per tirar-ho endavant.