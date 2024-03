Entre fils i converses: Teixint comunitat a La Descomunal

detail.info.publicated Mariví Chacón Bujalance Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Espai de Costura de La Descomunal, serveix com a punt de trobada per a dones de diverses ètnies, proporciona l'oportunitat d'aprendre a cosir a màquina i, al mateix temps, fomenta la convivència i l'intercanvi d'idees entre elles.

Aquest tipus d'iniciatives són molt valuoses per diverses raons, aprendre a cosir a màquina pot ser una habilitat molt útil per a les participants. Això els pot permetre no només confeccionar roba per a ells mateixos o per a les seves famílies, sinó també potencialment obrir portes a oportunitats d'ocupació relacionades amb la costura.

En aquest entorn, es poden establir vincles personals, es poden compartir històries i experiències, i es pot treballar juntes en un projecte comú, creant un sentit de comunitat i pertinença.

Les dones que participen en aquest espai poden provenir de cultures i entorns diversos, el que pot enriquir les discussions i l'aprenentatge. A través del diàleg i la col·laboració, poden intercanviar idees sobre la seva pròpia cultura, costums, tradicions, així com sobre altres qüestions socials i personals.

En resum, aquest Espai de Costura no només ofereix una oportunitat per aprendre una nova habilitat, sinó que també promou valors de convivència, intercanvi cultural i suport mutu entre les dones de La Descomunal.