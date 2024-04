detail.info.publicated Mariví Chacón Bujalance Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Imagina estar a casa teva, jugant pels carrers o estudiant a l'escola, i de sobte sentir el soroll d'avions i bombes. Va ser aterridor per a tots, especialment pels nens. Lleida, la Guernica catalana, el 2 de novembre de 1937, les bombes van caure sobre una escola, van morir nens i professors. Durant la guerra civil espanyola, avions van atacar Lleida, causant molta destrucció i ferint molta gent. Va ser un moment molt trist per a la ciutat. Malgrat això, totes les persones es van unir per reconstruir i seguir endavant. És important recordar aquest passat per aprendre'n i construir un futur millor. Per què va ocórrer aquest bombardeig? Lamentablement, durant les guerres, les persones sovint resulten ferides i pateixen, i les ciutats poden ser danyades. El bombardeig del 2 de novembre de 1937 va ser un esdeveniment molt trist en la història de Lleida causant la mort a alumnes del Liceu Escolar.

Els infants de l’Escola Magí Morera i Galícia han volgut parlar d'aquest moment de la Història al pòdcast "Itirta" de la Fundació Horitzons 2050.