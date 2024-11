Publicat per Mariví Chacón Bujalance Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Privada Horitzons 2050 ens porta un nou episodi del pòdcast Iltirta, inspirat en el llibre La història de Lleida explicada a la canalla, escrit per Antoni Gelonch i amb il·lustracions d’Andrea de Castro. Aquest cop, els protagonistes són els alumnes de l’escola Joan XXIII, que ens transporten al passat per explicar-nos l’estada de Juli Cèsar a Lleida, un moment històric que va marcar la ciutat. Amb el Programa Iltirta, la Fundació valora el ric patrimoni cultural i històric de Lleida, tot demostrant com l’educació pot ser una eina poderosa per connectar les noves generacions amb les seves arrels i per fomentar l’orgull de formar part d’aquesta ciutat plena d’història.