Les noves directores de cine, protagonistes avui a '30 minuts'

30 minuts estrena aquesta nit la producció pròpia de TV3 La gran onada, que exposa un retrat d’una generació de cineastes única i majoritàriament de dones. Es tracta de professionals que han aconseguit grans èxits com l’Os d’Or al Festival de Berlín que va aconseguir Carla Simón amb Alcarràs o el premi a la millor pel·lícula europea en la Quinzena de Cineastes de Canes per Creatura d’Elena Martín, entre d’altres. Així, el documental entrevista professionals com Carla Simón, Mar Coll i Elena Martín Gimeno, entre d’altres, i s’endinsa en el dia a dia de les escoles de cine catalanes. Per la seua part, APM mostrarà la cobertura especial per als Premis Nacionals de Comunicació, que es van celebrar dilluns. Així, el programa descobrirà la frase favorita d’APM del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que mostrarà el seu costat més fan.