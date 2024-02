Els vots del jurat eleven la tensió en el Benidorm

Els vots del jurat van elevar dijous la tensió en la segona semifinal del Benidorm Fest, el certamen per elegir el representant d’Eurovisió. Malgrat que es van resoldre els problemes de so, la polèmica va sorgir amb els punts que els professionals van atorgar a Jorge González. La seua cançó, Caliente, va rebre 42 vots i va quedar en sisena posició. Això va provocar crits de “tongo” entre el públic i la portaveu del jurat, Beatriz Luengo, va cridar a la “calma” emulant la jutge d’Operación Triunfo Concha Buika. Tanmateix, González es va classificar per a la final d’avui gràcies que el panell demoscòpic i el televot li van atorgar 40 punts més cada un, el màxim que podien repartir.

D’altra banda, al català Roger Padrós li va passar exactament el contrari. El jurat el va situar en quarta posició amb 55 punts, però la resta de vots no van ser suficients perquè El temps passés de fase.La gran sorpresa va ser st. Pedro, que va guanyar la gala amb una delicada interpretació de Dos extraños. María Peláe va posar el sentiment sobre l’escenari amb el seu Remitente i va obtenir el bitllet per a la final. Els Brillos platino d’Almácor, que partien com a favorits, es van classificar pels pèls i van acabar en quart lloc.