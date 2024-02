Lleida celebra el Dia de la Ràdio

detail.info.publicated QUIM GASSÓ detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les emissores de les comarques de Lleida van celebrar ahir el Dia Mundial de la Ràdio amb una jornada intensiva de programació en directe des de la sala d’actes de la Diputació. La iniciativa organitzada pel Col·legi de Periodistes de la demarcació va comptar amb la participació de catorze emissores que van voler homenatjar el recentment desaparegut Josep Lluís Cadena, exdirector de Ràdio Lleida i expresident d’aquest col·legi professional. Laura Alcalde, l’actual presidenta, va valorar molt positivament les dotze hores pràcticament ininterrompudes de programació i va mostrar el seu “agraïment màxim a totes les emissores que s’hi han sumat”. Alcalde va assegurar que la novena edició d’aquesta iniciativa va ser “una nova reivindicació que la ràdio segueix ben viva” i es va mostrar entusiasmada pel públic, principalment infantil, que els va visitar al llarg del dia.

D’altra banda, la diòcesi de Lleida va aprofitar la celebració d’aquesta jornada per fer públic que reprendrà els seus programes radiofònics després de renovar els equipaments de què disposa. El bisbat afirma que apostarà per un replantejament de continguts, amb més rellevància per als pòdcasts i les xarxes socials.També ahir, La tarda de Catalunya Ràdio es va desplaçar fins a Almacelles per afegir-se a la desconnexió per tot el territori català que va promoure l’emissora pública catalana amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio. El programa presentat per Elisenda Carod va comptar amb la visita del cantant Lildami, que va ser entrevistat pels alumnes de l’escola Antònia Simó Arnó.