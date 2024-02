La història del negoci de tòfones a Catalunya, al '30 minuts'

El programa 30 minuts de TV3 estrena aquesta nit a les 22.05 hores el reportatge País de tòfona, que recorre el passat, present i futur de la trufa a Catalunya a través de la veu de camperols, investigadors, distribuïdors i cuiners que treballen amb aquest fong. La tòfona negra és un dels productes gastronòmics més preuats del món. Només a Europa mou més de 3.100 milions d’euros a l’any. Arran de la seua creixent desaparició a causa del canvi climàtic i l’abandó dels boscos, el sector ha apostat per conrear-ne amb l’objectiu de convertir Catalunya en una primera potència exportadora a nivell mundial.

El reportatge explora aquesta nova via que dona rendiment a una terra empobrida i que pretén donar llum a un futur incert per als camperols. També es detallaran les estratègies comunes per consolidar el producte.