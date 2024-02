Manel Alías, a Guissona per la guerra d'Ucraïna

El programa Catalunya nit, presentat per Manel Alías, es trasllada demà fins al Teatre Ateneu de Guissona amb motiu dels dos anys de l’inici de la guerra a Ucraïna. El municipi de la Segarra és la població catalana amb una proporció de ciutadans ucraïnesos més elevada. Alías emetrà en directe un especial de dos hores a partir de les 21.00 h que comptarà amb el testimoni de persones que van fugir del país i gent del municipi que es va bolcar per acollir-los. També hi haurà connexions amb els familiars d’alguns veïns que segueixen a Ucraïna, enviats especials a la zona i periodistes per analitzar com ha anat avançant el conflicte. Alías, que va ser el primer corresponsal de la CCMA a Moscou i va cobrir la invasió d’Ucraïna el 2022, relata que el que més li va impactar va ser “veure com zones plenes de vida es van convertir en llocs esperpèntics”.