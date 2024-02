Albert Espinosa recorrerà El camino a casa de la cantant Alaska aquesta nit a les 22.30 h. El programa explorarà els llocs on va créixer l’artista a Madrid abans que iniciés la seua carrera amb tot just quinze anys. El seu antic col·legi, El Rastro i la casa de la seua mare seran alguns dels llocs on Alaska rememorarà la seua joventut.