'Lo de Évole' analitza l'11M i les conseqüències 20 anys després

El programa Lo de Évole dedica avui (21.25 h) un doble episodi a examinar què va succeir en els atemptats de l’11 de març del 2004 als trens de rodalies de Madrid, fixant-se en com ho van explicar tres mitjans de comunicació: la SER, l’ABC i TVE. Jordi Évole conversa en profunditat amb protagonistes que van cobrir de prop aquest succés com Iñaki Gabilondo, aleshores director de l’Hoy por hoy de la cadena SER; José Antonio Zarzalejos, aleshores director de l’ABC; i Fran Llorente, director de La 2 Noticias de TVE. El primer programa reconstrueix el que va succeir el dia 11, des de la confusió i estupor inicial i la ràpida atribució de l’autoria a ETA, fins que hi comença a haver dubtes sobre els responsables. En el segon, els testimonis revisen tot el que va ocórrer entre l’endemà dels atemptats i les eleccions generals que es van celebrar tres dies més tard.