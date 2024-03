El programa 30 minuts estrena avui (22.05 h) el reportatge La sisena extinció. El treball de producció pròpia detalla com una quarta part de les espècies salvatges de Catalunya han desaparegut en les últimes dos dècades. Aquesta extinció massiva posa en perill tant els ecosistemes com el mateix ésser humà com a part activa d’aquests.