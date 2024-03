'Salut i muntanyes', amb Eva Clausó, estrena la segona temporada

El programa de reportatges Salut i muntanyes, dirigit i presentat per la periodista de la Seu d’Urgell Eva Clausó, estrena avui (22.15 h) la segona temporada al 33. Cada capítol pretén donar a conèixer una zona diferent del Pirineu català mitjançant les vivències dels seus habitants i els seus elements més característics, com la gastronomia, la ramaderia o l’esport, que conformen el dia a dia d’alguns dels municipis més especials del territori. En el primer episodi, Clausó visita diferents punts d’interès de la comarca de l’Alt Urgell, començant per la casa rural de Cal Serni, a Calbinyà, on descobrirà com vivia una família del segle XV. També tastarà la nyàmera, pujarà fins a un espai en què abans s’albergaven els pastors i visitarà el pla de les Forques, un lloc icònic per als amants de l’aeromodelisme, entre altres racons.