'Callejeros' torna a Cuatro després d'una dècada

El nou equip de reporters, encapçalat per Nacho Medina. - MEDIASET

El programa de reportatges Callejeros torna a Cuatro deu anys després del seu comiat. Nacho Medina, un dels rostres històrics del format, dirigirà un renovat equip de reporters compost per Fanny Boehm, Adolfo Zarandieta i Silvia Ruiz. El format mantindrà una estructura similar a la de la primera etapa, que va emetre un total de nou temporades entre els anys 2005 i 2014. El programa creuarà el país per buscar les històries més sorprenents a peu de carrer i donar veu als seus protagonistes amb la intenció de mostrar totes les realitats que componen la nostra societat. La primera entrega (22.50 h) porta per títol Vecinos molestos i se centrarà en els conflictes de convivència. En la nova etapa, el programa també comptarà amb la col·laboració del creador de contingut Benja Serra, que comentarà els millors moments de cada capítol en xarxes socials.