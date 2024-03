Disset famosos s'embarquen en la nova aventura de 'Supervivientes'

Supervivientes estrena aquesta nit (22.00 h) una nova edició amb disset famosos que competiran per emportar-se els 200.000 euros de premi del programa. Entre els concursants destaquen noms com l’expresentador d’Hermano mayor Pedro García Aguado; la windsurfista olímpica Blanca Manchón i el raper Arkano. Sandra Barneda s’uneix a l’equip de presentadors format per Jorge Javier Vázquez i Carlos Sobera per fer-se càrrec dels debats dels diumenges. Per la seua part, Laura Madrueño continuarà sent la mestra de cerimònies des d’Hondures, on s’encarregarà de la direcció i supervisió dels jocs. El programa estrena un important canvi en la mecànica repartint el grup des del primer repte entre Playa Olimpo i Playa Condena, dos enclavaments amb diferent accés a privilegis i diferents possibilitats de supervivència.