La 29a edició dels Premis Zapping va reconèixer els millors productes audiovisuals del 2023, segons el públic de Catalunya. Berlín (Netflix) va ser triada la millor sèrie de producció pròpia; Joc de Cartes (TV3), el millor programa d’entreteniment; Aina Clotet, la millor actriu per Això no és Suècia, i Roberto Leal, millor presentador per Pasapalabra.